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09 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 08:00

CHP'li Başkan Suriyelileri plajdan kovdu 

CHP'li Başkan Suriyelileri plajdan kovdu 

CHP’li Mudanya Belediyesi Suriyelilerin plajlara girmesini yasakladı. Başkan Türkyılmaz “Ya bize uyacaklar ya da geldikleri ülkelerine geriye dönecekler" dedi.

CHP’li belediyelerin Suriyeli tahammülsüzlüğüne bir yenisi daha eklendi. Suriye’deki iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelilere seçimden sonra ilk icraat olarak yardımların kesilmesi kararı alan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ardından CHP’li Mudanya Belediyesi de harekete geçti. 

Mudanya’nın CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz kötü görüntü oluşturdukları gerekçesiyle zabıta ekiplerine talimat vererek Suriyelileri plajlardan çıkarttırdı. 

Asla izin vermeyeceğim

Türkyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ya bize uyacaklar yada geldikleri ülkelerine geriye dönecekler. Kendi insanlarımızın rahatsız edilmesine izin vermem. Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz.” 

AYNI AYIP MİLLİ SPORCUYA YAPILDI 

Benzer bir durum da Antalya’da milli sporcunun başına gelmişti. AKŞAM’ın “PLAJINIZ BATSIN” manşetiyle duyurduğu olayda Konyaaltı’ndaki bir otelde kampta bulunan işitme engelli milli atlet Yasin Süzen ve antrenörü Salih Öztürk, otelin önündeki plajdan denize girmek istemişti. Özel işletmeye ait plajdaki şezlongların arasına havlu serip güneşlenen Salih Öztürk ve Yasin Süzen’e görevliler plajın ücretli olduğunu söylemiş ve kovmuştu. 

 

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