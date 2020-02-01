Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 303.808
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. CHP'li Başkan sahte plakalı araçla yakalandı

CHP'li Başkan sahte plakalı araçla yakalandı

CHP'li Başkan sahte plakalı araçla yakalandı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı.

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı.

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

ARAÇ GERÇEK PLAKA TAKILARAK OTOPARKA ÇEKİLDİ

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA ARAÇTAYDI

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara’ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı. (İHA)


'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Yakalanınca sinirlendi: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?
Düğün yeri ve tarihi belli oldu!
Şeyma Subaşı alay konusu oldu: O kolun hali ne?
Özge Özpirinçci tepki topladı!

Başkan Erdoğan´dan ´Kudüs´ Açıklaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Otomobili durdurup, husumetlisine 2 el ateş ederek öldürdü!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları