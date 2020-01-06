CHP'li başkan FETÖ'den tutuklanmıştı: CHP'deki suskunluğun sebebi belli oldu

CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklanmasının ardından CHP’lilerin büründüğü derin sessizliğin sebebi ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, konuyla ilgili gelişmeleri ilk günden beri yakından takip ettiğini belirterek, bugünkü köşesinde “Hapiste unutulan belediye başkanı!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“ORTALIĞIN AYAĞA KALKMASI GEREKİRDİ”

CHP yöneticilerinin tutuklama kararından sonra bir iki açıklama dışında parti teşkilatı ve seçmenlerden önemli bir tepki gelmemesinin ilginç bir durum olduğunun altını çizen Nedim Şener, şunları kaydetti:

“Neredeyse Urla halkının yüzde 70’ine yakınının oyunu almış CHP’li bir belediye başkanı için ortalığın ayağa kalkması gerekirdi. Evet, CHP’lilerin sessizliği tuhaftı ama İbrahim Burak Oğuz hakkında bir yazı yazmak için savcılıkta ve mahkemede yaptığı savunmayı okumam gerekiyordu. (…) İfadelerini okuyunca, CHP’lilerin suskunluğunun sebebini biraz olsun anlayabildim. Suskunluğun sebebi, İbrahim Burak Oğuz’un ifadeleri, hakkındaki delillere verdiği cevaplardı.”

ÜYE OLDUĞU FETÖ DERNEKLERİ

İbrahim Burak Oğuz’un Bank Asya’da hesapları olduğunun tespit edildiğini ve bir dönem FETÖ’nün İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) ile İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği üyesi olduğunu belirten Şener, şunları ifade etti:

“İGİD Başkanı ve FETÖ’nün Hatay bölge sorumlusu, aynı zamanda İzmir Demokratik Kongo Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Mehmet Timuroğlu ve diğer FETÖ’cü iş adamları ile Yenbu isimli bir şirkete ortak olmuştu. Savcının bu konudaki sorusuna, ‘Afrika’ya merakımdan ve ilgimden dolayı İGİD’e üye oldum. Bu nedenle ticari amaçlı kurduk.’ cevabı dikkat çekici.”

AFRİKA SEVGİSİ ÇOCUKLUĞUNDAN GELİYORMUŞ

Afrika’da FETÖ’nün aktif olduğu Kamerun ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne giden İbrahim Burak Oğuz’un, bu konudaki gerekçesini “Küçüklüğümden beri Afrika’ya karşı bir özlemim ve sevgim vardır. Ben de Afrika ile ilgili bir oluşum içinde olmak istedim.” şeklinde ifade ettiğini kaydeden Nedim Şener, şunları kaleme aldı:

“İbrahim Burak Oğuz’un FETÖ yöneticisi mahrem imamlarla irtibatı oldukça fazla. Adına kayıtlı tam 27 telefon numarası var. Ev, iş, kızı ve eşi ve kendisinin kullandıkları dışında, adına kayıtlı telefon numaraların tamamına yakını FETÖ’cü mahrem imamlar tarafından kullanılıyor. Bazı FETÖ imamlarına yalnızca telefon hattını, bazılarına ise hem telefon hem de hattı vermiş. Savcılık ifadesinde tüm detaylar yer alıyor. İrtibatta olduğu mahrem imamlardan en önemlisi, 15 Temmuz darbe gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan ve o akşam saat 21.00’de Amerika’daki FETÖ elebaşına girişimin başladığını haber veren Hakan Çiçek.”

GÖRÜŞTÜĞÜ MAHREM İMAMLAR

İbrahim Burak Oğuz’un Hakan Çiçek ile 2012 ile 2014 yılları arasında 14 kez görüştüğünü belirten Şener, yazısına şöyle devam etti:

“Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında ‘genel müdür’ adı verilen üst düzey örgüt yöneticisi Feyzullah Demirci ile de 2008-2011 arasında 6 kez, Emniyet mahrem imamı Olcay Maleker ile 4, yine Emniyet kadınlar yapılanması mahrem imamı Şükran Biber ile 11 kez görüşme yapmıştı. FETÖ’nün mülki idare amirler yapılanması mahrem imamı Mahmut Akpınar ile de irtibatı vardı. Adına kayıtlı telefon hatlarından birisini FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde ‘müdür yardımcısı’ tabir edilen mahrem imamlarından Lokman Uçan kullanıyordu. 12 Temmuz 2017’den itibaren Uçan ile 43 arama kaydı tespit edildi. Bunlardan 20’si Uçan’ın firari olarak arandığı 21 Temmuz 2017 sonrası döneme aitti.”

SOHBET HOCALIĞI YAPMIŞ

FETÖ yapılanmasının sohbetlerine katılan Melih Camkıran’ın tanık olarak verdiği ifadesinde “Burak Oğuz’un sohbet hocalığı yaptığını” söylediğini aktaran Şener, Camkıran’ın ifadesinden şu alıntıyı yaptı:

“İbrahim Burak Oğuz sohbet hocalığı yaptığı dönemde sohbet grubu olarak Bozyaka’daki Yamanlar Koleji’ne gittik. Orada yine sohbet yaptılar. O sırada Gülen’in odasını bana göstermişlerdi. Daha sonra 2011’de Oğuz’u CHP milletvekili adayı olarak gördüm, çok şaşırdım.”

Nedim Şener, İbrahim Burak Oğuz’un bu konuyla alakalı kendisine yöneltilen soruya şu cevabı verdiğini aktardı:

“Ben 2010 yılları hatta daha eski yıllarda sohbetlerine gittim. Gittiğim yerlerde dini sohbetler verilmiştir. Ben herhangi bir şey anlatmadım. Ancak sorulan bir şey olmuş ise söylemişimdir.”

FETÖ’NÜN “RENKLENDİRME” TAKTİĞİ

FETÖ’nün tüm siyasi partilere, STK’lara, vakıflara, derneklere, tarikatlara ve cemaatlere sızmak için kullandığı “renklendirme taktiği”ne dikkat çeken Nedim Şener, “Söz artık yargıda…” diyerek İbrahim Burak Oğuz hakkındaki gerçeklerin, yargılama sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.