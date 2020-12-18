CHP'de şimdi de 17 yaşındaki kıza taciz rezaleti

CHP’de son haftalara damga vuran taciz ve cinsel saldırı iddialarına bir yenisi daha eklendi. CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A’nın, ilçe teşkilatında görevli 17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği ortaya çıktı. M.A., WhatsApp’tan gece saat 23.00’te “pişt” diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. Genç kızın “Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi” demesi üzerine de “Bana abi deme” cevabını verdi.

ŞOK YAZIŞMALAR

Genç kız bu kez “Neden abi demeyeyim ki” diye sorunca M.A., “Senden hoşlanıyorum” diye yazdı. Şok olan genç kız, terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı. Anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi’nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A.’nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip, anne kız Bursa’ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü. Geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A.’nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

MAĞDURA CEZA!

Karısının kendisini M.A. ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G., 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A.’yı elindeki belgelerle Genel Merkez’e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G.’nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçmişti.