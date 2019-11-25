CHP'de kılıçlar çekildi! Özkoç'tan İnce'ye sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Muharrem İnce'nin dün Yalova'da ve Habertürk yayınında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Engin Özkoç açıklamasında şunları yazdı:

"Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.

Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!

İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!"

İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce dün yaptığı açıklamada, "Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretildi. Bir başka çağrım Sayın Genel Başkanadır. ‘Şaşırmadım’ dediniz. Açıklamalısınız. ‘Saray komplosu’ deyip bu işin içinden çıkamazsınız. Saray bu memlekete çok kötülük yapmış olabilir ama bunun neresinde Saray var?" demişti.