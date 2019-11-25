Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7381
  • 6,3196
  • 269.39
  • 105614
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. CHP'de kılıçlar çekildi! Özkoç'tan İnce'ye sert yanıt

CHP'de kılıçlar çekildi! Özkoç'tan İnce'ye sert yanıt

CHP'de kılıçlar çekildi! Özkoç'tan İnce'ye sert yanıt

CHP'deki skandal büyüyor. Muharrem İnce'nin "Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretildi" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" diyerek yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Muharrem İnce'nin dün Yalova'da ve Habertürk yayınında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Engin Özkoç açıklamasında şunları yazdı:

"Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.

Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!

İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!"

İNCE NE DEMİŞTİ?
Muharrem İnce dün yaptığı açıklamada, "Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretildi. Bir başka çağrım Sayın Genel Başkanadır. ‘Şaşırmadım’ dediniz. Açıklamalısınız. ‘Saray komplosu’ deyip bu işin içinden çıkamazsınız. Saray bu memlekete çok kötülük yapmış olabilir ama bunun neresinde Saray var?" demişti.


Hande Yener'den şoke eden hamle! Her şeyi sildi
Hamile oyuncu Damla Ersubaşı aldatıldı mı? Doğuma günler kala flaş iddia!
Çağatay Ulusoy hüsrana uğradı! O projesi rafa kalktı
Yeliz Yeşilmen neden gözyaşlarına boğuldu?
Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Takipçisini böyle ifşa etti
<p>Mehmet Yahya Kutluoğlu, AA muhabirine, İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğrencisi olan Cumhurbaşkanı

Öğretmeni, Başkan Erdoğan´ı Anlattı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Polisler tarafından ele geçirilen ev yapımı silahlar

Afrika'nın yılın futbolcusu adayları açıklandı