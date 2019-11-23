Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. CHP'de iç çekişme ayyuka çıktı! Skandal sonrası Kılıçdaroğlu, ağız değiştirdi

CHP'de iç çekişme ayyuka çıktı! Skandal sonrası Kılıçdaroğlu, ağız değiştirdi

CHP'de iç çekişme ayyuka çıktı! Skandal sonrası Kılıçdaroğlu, ağız değiştirdi

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, 'Başkan Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiasına ilişkin daha önce “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ağız değiştirerek “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” diye konuştu.

Rahmi Turan'ın, 'Başkan Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiası CHP’de iç çekişmelere ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü.

MUHARREM İNCE: CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun “Doğrudur. İsim vermek istemiyorum” açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir.” diyerek Kılıçdaroğlu’na ismi açıklama çağrısı yaptı.
Külliye'ye gittğini iddia ettiği ismi açıklamayı reddeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.

RAHMİ TURAN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Skandalın büyümesi üzerine iddiaların sahibi Rahmi Turan kaynağının kendisine aktardığı ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Turan daha sonra kaynağının ise Talat Atilla olduğunu açıkladı.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM

Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Rahmi Turan’ın taraflarca yalanlanan haberinin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, ilk yaptığı açıklamalarla çelişen ifadeler kullandı. Daha önce haberin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu kumpas iddialarıyla gözlerin kendisine çevrilmesinin ardından ağız değiştirdi. İddialara ilişkin “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” dedi

 


Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Hazal Kaya taburcu oldu
Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı
<p>Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan “Kim Karşı” adlı tartışma programının önce

Ukraynalı Akademisyen Canlı Yayında Amerikalı Gazeteciye Saldırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'den müthiş operasyon! Kritik liste ele geçirildi, 81 ülkeden isim var!

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! 'Kayıp Cami' ortaya çıkarıldı