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01 Haziran 2019 Cumartesi 22:01 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:02

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda: Ekmeğizimle oynamayın

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda: Ekmeğizimle oynamayın

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerdeki işten çıkarılmaları protesto etmek için Bolu’dan Ankara’ya yürüyeceklerini bildirdi.

Arslan, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında,  “CHP ve HDP’ye ait 72 belediyede bugün itibarıyla sendikalardan istifa ettirilen kişi sayısı 13 bin 459’a yükseldi. Bu sayının artacağı endişesini yaşamaktayız” dedi. Arslan, işçilerin Hak-İş üyesi oldukları için işten çıkarılmalarının kabul edilemeyeceğini dile getirerek, “13 belediyeden 574 kişi işten çıkarıldı. Hukuki haklarımızı kullanıyoruz” diye konuştu. Arslan, şunları kaydetti: “CHP belediyeleri ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu uyarıyoruz. Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimizle oynamayın. ”Arslan, HDP’li belediyelerdeki işten çıkarmalara karşı da ayrı bir protesto yöntemi sergileyecekleri sözlerine ekledi. 

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