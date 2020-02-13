CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen disipline sevk edildi

Bir dönem genel başkan adayı da olan CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kocasakal, geçtiğimiz günlerde CHP'nin CNN Türk'e çıkmama kararına uymamış, kanalın programına katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan 6 Şubat'ta yaptığı basın açıklamasında CNN Türk'ün CHP'ye tuzak kurduğunu ve CHP'yi kötü göstermek istediğini iddia etti.

Özkan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 3 Şubat'ta yaptığı toplantıda CNN Türk kanalındaki programlara katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacak ve yayınlarına katılmayacaktır" dedi.