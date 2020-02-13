Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0618
  • 6,585
  • 306.614
  • 120586
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen disipline sevk edildi

CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen disipline sevk edildi

CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen disipline sevk edildi

CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İki isim CNN Türk yayınına katılmışlardı.

Bir dönem genel başkan adayı da olan CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kocasakal, geçtiğimiz günlerde CHP'nin CNN Türk'e çıkmama kararına uymamış, kanalın programına katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan 6 Şubat'ta yaptığı basın açıklamasında CNN Türk'ün CHP'ye tuzak kurduğunu ve CHP'yi kötü göstermek istediğini iddia etti.

Özkan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 3 Şubat'ta yaptığı toplantıda CNN Türk kanalındaki programlara katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacak ve yayınlarına katılmayacaktır" dedi.


Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Kolyeler aşkı ele verdi
<p>İstanbul’u tasvir etmek için 1200 yıl kadar önce çizilen haritalarda Prens Takım Adaları’nın kıyı

İstanbul’un Su Altında Kalan Gizemli Adası Dalgıçlar Tarafından Görüntülendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp kullanıcı sayısını açıkladı

Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a ziyaret! İşte iki ticaret hacmi...