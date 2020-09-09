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09 Eylül 2020 Çarşamba 17:35 | Son Güncelleme:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.
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