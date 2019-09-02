CHP seçim öncesi tiyatro oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya’daki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında, seçim döneminde vatandaşa verdikleri sözleri tutmayan CHP’li belediyeleri eleştirdi. Erdoğan, AKŞAM’ın gündeme getirdiği, CHP tarafından inkâr edilen ilkokul öğrencilerine ‘ücretsiz servis’ vaadi için, “Kampanya boyunca CHP attı, tuttu. Servisten internete, ulaşıma kadar her şeyi bedava yapmaktan işçi çıkarmaya kadar vermedik söz bırakmadılar. Üstelik ne diyordu Bay Kemal, namus, söz diyordu. CHP’liler önce ‘bizim böyle bir sözümüz yok’ diyerek inkâr yoluna gittiler.İşleri güçleri yalan.”

ÇOCUKLAR SOKAKTA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Çocuk Koruma Evleri’ni kapatarak koruma altındaki 47 çocuğu sokakta bırakmasını da hatırlatan Başkan Erdoğan, “Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok. Karşımızda verdikleri sözü yerine getiremeyen bir parti var” dedi.

YAPACAKLARIMIZ VAR

Erdoğan, “Her şey gibi hizmet de nasip işidir. Nasipte yoksa seçim kazansanız da hizmet yapamazsınız. Belediyeleri kazanmayı siyasi proje olarak görenlerin seçimin ardından ne hale düştüğünü görüyoruz. Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz’da yaşananlara tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında sergilemişler. CHP belediyelerden işçi çıkarıyor. Bizim de yapacaklarımız var.”

KONYA'YA METRO MÜJDESİ

Başkan Erdoğan Konyalılara şu müjdeleri verdi: “Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Pancar alım fi yatını da bu yıl için 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

Diyarbakır’da ne konustular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Diyarbakır’da terörle ilişkileri nedeniyle görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret ziyaret etmesine de değinen Başkan Erdoğan, “Her fırsatta teröre bulaşmış olanlarla yan yanalar” dedi.

BUNLAR MİLLETE KARŞI

Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor? Sözlerini tuttukları konular da var. Ülkelerinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partiye verdikleri sözleri tutuyorlar. Teröre bulaşmış olanlarla el ele olup her fırsatta yan yana geliyorlar. Ne diyor? ‘Sizlerle beraberiz.’ İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar.” Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Bunların ikiyüzlülüğü, nobranlıkları, küstahlığı millete karşıdır. Kimin ne yaptığına değil kendimizin ne yaptığına bakacağız. Biz 15 Temmuz’dan beri Cumhur İttifakı içinde tarihi bir mücadele veriyoruz.”

Suriye ve D. Akdeniz’i tribünden izleyemeyiz

Başkan Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Erdoğan, “Suriye ve Doğu Akdeniz’de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye’nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin noktasında çok önemli başarılara imza attık. Şimdi gündemimizde Fırat’ın doğusu var. Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız” dedi. “Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez” diyen Erdoğan, hiçbir devletin, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemeyeceğini kaydetti.