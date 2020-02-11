'CHP, FETÖ'ye teslim oldu' diyen Yılmaz Ateş, CHP'den ihraç edildi

Partisinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) teslim olduğunu söyleyen eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Ancak benim şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ'yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir.

Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik Türkiye mücadelesinden alıkoyamayacaktır."