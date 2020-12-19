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  • CHP Genel Merkezi işlem yapmadı... Taciz rezaleti zoraki istifa ile sonuçlandı
19 Aralık 2020 Cumartesi 01:24 | Son Güncelleme:

CHP Genel Merkezi işlem yapmadı... Taciz rezaleti zoraki istifa ile sonuçlandı

CHP Genel Merkezi işlem yapmadı... Taciz rezaleti zoraki istifa ile sonuçlandı

Bursa'da 17 yaşındaki kız çocuğu S.G.'ye taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A. yoğun tepkilerin ardından istifa etti.

S.G'nin ailesi ilçe başkanını CHP Genel Merkezine şikayet etmişti. Genel Başkan Yardımcıları ile görüşen aileye ‘gereği yapılacak’ denilmişti ancak ilçe başkanı hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Genel Merkezin sessiz kaldığı ilçe başkanı M.A. tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı. A. kendini, "Saldırılarla karşı karşıyayım" diyerek savunmaya çalıştı.

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