CHP Genel Merkezi işlem yapmadı... Taciz rezaleti zoraki istifa ile sonuçlandı

S.G'nin ailesi ilçe başkanını CHP Genel Merkezine şikayet etmişti. Genel Başkan Yardımcıları ile görüşen aileye ‘gereği yapılacak’ denilmişti ancak ilçe başkanı hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Genel Merkezin sessiz kaldığı ilçe başkanı M.A. tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı. A. kendini, "Saldırılarla karşı karşıyayım" diyerek savunmaya çalıştı.