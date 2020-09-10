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10 Eylül 2020 Perşembe 18:42 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir."
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