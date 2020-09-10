10 Eylül 2020 Perşembe 18:42 | Son Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir."