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  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını kişiselleştirmiyoruz
11 Aralık 2020 Cuma 00:35 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını kişiselleştirmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını kişiselleştirmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna şu yanıtını verdi: “Benim düşüncem şu; Biz bir ittifakız. Millet ittifakıyız demokrasiye bakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı olayını kişiselleştirmiyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanının yetkileri ne olmalı ona bakıyoruz.” Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin parti kurmasına ilişkin “CHP’de mutlu değilse, ayrılıp farklı yol izleyebilir” derken partisindeki taciz iddialarına ise ismi geçen şahsın tutuklandığını ve partiden ihraç edildiğini söyledi. 

AKŞAM önceki günkü haberinde kararı ittifağın vereceğini yazmıştı.  

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