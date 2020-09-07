07 Eylül 2020 Pazartesi 01:56 | Son Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
CHP’li Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” ifadesini kullandı.