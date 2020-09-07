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  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
07 Eylül 2020 Pazartesi 01:56 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP’li Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” ifadesini kullandı.  

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