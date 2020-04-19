CHP bunu neden yapıyor?

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Anadolu’da ‘ayrı baş çekmek’ deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. Buna son zamanda kullanmaya başladıkları ‘merkezi hükümet, yerel hükümet’ gibi söylemleri de eklediğinizde fotoğraf netleşiyor.” dedi.

CHP’nin koronavirüse karşı yürütülen kriz sürecinden rahatsız olduğunu dile getiren Mahir Ünal, “CHP ve avenesinin koronavirüs sürecinde tek stratejisi oldu: Çok iyi giden (sağlık, sosyal ve ekonomi) kriz yönetimini akamete uğratmak. Çünkü CHP’liler virüs ile beraber iktidarın başarısız olacağını ve buradan bir iktidar değişimi olacağına inanmışlardı.”

Ünal, CHP'nin terör örgütlerinden sonra salgına bel bağladığını söyledi:

“CHP'li isimlerin belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı ile kıyaslayarak ‘o da seçilmiş sen de seçilmişsin’, ‘İstanbul B. Belediyesi, devletin ta kendisidir’ tarzı ifadeleri devleti ve yasayı bilmemelerinden değil gizledikleri niyetlerinden kaynaklanıyor. Yani siyasete değil tıpkı darbelere, kumpaslara, sokak eylemlerine terör örgütlerine bel bağladıkları gibi bu sefer de virüse bel bağladılar. Bu olmayınca şimdi de süreci akamete uğratmak için uğraşıyorlar.”

CHP NEDEN PARALEL HASTANE YAPMA DERDİNDE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “CHP neden paralel bilim kurulu kuruyor, neden paralel ekmek dağıtımı gibi konularda valilik çalışmalarını sabote ediyor? CHP neden beceremeyeceklerini bile bile paralel hastane yapma derdinde? CHP neden il pandemi kurullarında valiliklerle çalışmak istemiyor?” ifadelerini kullandı.