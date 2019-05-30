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30 Mayıs 2019 Perşembe 07:33 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:33

China Southern Havayolları, Wuhan-İstanbul seferine başladı

China Southern Havayolları, Wuhan-İstanbul seferine başladı

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer icra edildi.

Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.

(AA)

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