Charlie Chaplin 'Altına Hücum' filmindeki 3 gün süren ve 63 kez tekrarlanan sahnede hangisinin meyan kökünden yapılan taklidini defalarca yiyip hastaneye kaldırılmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



CHARLİE CHAPLİN 'ALTINA HÜCUM' FİLMİNDEKİ 3 GÜN SÜREN VE 63 KEZ TEKRARLANAN SAHNEDE HANGİSİNİN MEYAN KÖKÜNDEN YAPILAN TAKLİDİNİ DEFALARCA YİYİP HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR?



A: Bot



B: Kürek

C: Külçe altın

D: Dinamit lokumu

Doğru cevap: A Bot