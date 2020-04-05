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  3. Cezayir'deki 1635 Türk vatandaşı yurda döndü

Cezayir'deki 1635 Türk vatandaşı yurda döndü

Cezayir'deki 1635 Türk vatandaşı yurda döndü

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşların askıya alınmasından dolayı Cezayir'de kalan ancak Türkiye'ye dönmek isteyen 1635 vatandaşın ülkeye getirildiğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kıran, vatandaşların Türkiye'ye getirilmelerine ilişkin, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'a ve Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.

Kıran, mesajında, "Cezayir'de bulunan 1635 vatandaşımızı, ülkedeki ağır koşullara rağmen olağanüstü gayret ve titiz bir operasyon sonucunda ülkemize getirdik." ifadesini kullandı.

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