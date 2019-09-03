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  3. Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu operasyonunda yakalandılar

Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu operasyonunda yakalandılar

Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu operasyonunda yakalandılar

Çorum'da, cezaevinden izinli çıktıktan sonra uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.E. ve T.Y'yi takibe aldı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan S.E. ile başka bir suç nedeniyle bulunduğu İskilip'teki açık cezaevinden izinli çıkan T.Y'nin içinde bulunduğu otomobili çevre yolunda durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 5 uyuşturucu hap ve yeşil reçeteyle satılan 14 ilaç ele geçirdi.

S.E'nin eşinin ailesine ait evde yapılan aramada da 650 uyuşturucu hap, 70 gram skunk, 770 yeşil reçeteye tabi ilaç bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.E'nin ifadesi doğrultusunda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Y.C.Y'nin İstanbul'dan uyuşturucu getireceğini belirleyen polis, şüpheliyi buluşma noktasına geldiği sırada yakaladı.

Y.C.Y'nin valizinde yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ile 3 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. ve Y.C.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

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