Cezaevi görüş yasağı süresi uzatıldı mı, ne kadar? Cezaevi ziyaret yasağı ne zaman bitecek?
Cezaevi görüş yasağı süresi uzatıldı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevleri ziyaretleri kısıtlanmıştı. Cezaevleri ziyaretine yönelik Adalet Bakanlığı'nda son dakika açıklaması geldi. Cezaevi ziyaret yasağı ertelendi mi, ne zaman bitecek? Sorularının yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Cezaevi görüş yasağı süresi uzatıldı mı, ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevleri ziyaretçi alımına kapatılmıştı. Adalet Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Cezaevi ziyaret yasağı ertelendi mi? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar haberimizde…
CEZAEVİ GÖRÜŞ YASAĞI UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı tarafından; cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
Ayrıntılar geliyor…