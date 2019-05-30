  • $5,8744
  • 6,5548
  • 243.247
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 20:48 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:48

Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı

Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı

Isparta’da daha önce cezaevi vaizliği yapan ihraç imam, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Eski cezaevi vaizi ihraç imam, eski iş yerine bu kez tutuklu olarak geri döndü.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, ‘FETÖ/PDY terör örgütü üyesi' olmak suçlamasıyla, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Talha K. il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Talha K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan, daha önce cezaevinde vaizlik görevi yaparken kamudaki imam kadrosundan ihraç edilen Talha K., daha önce çalıştığı iş yerine bu kez tutuklu olarak gitti. 

İHA

Yağ Yakan Besinler Hangileridir? | #SağlıklıRamazanlar

<p><br /> <strong>´YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE´</strong></p> <p>Engin Altan Düzyatan büyük fi

Diriliş´in Ertuğrul´undan Duygulandıran Veda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Tarlada kanlı pusu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.