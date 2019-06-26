Çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Haziran güncel altın fiyatları

Çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımını altınla yapanlar tarafından internette oldukça fazla araştırılıyor. Altın alış satış işlemi yapacak vatandaşlar fiyatların ne kadar olduğu konusunu merak ediyor. Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Dün, ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 primle 265,3 liradan tamamladı. Peki çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? diye merak ediyorsanız işte 26 Haziran güncel altın fiyatları haberimizde..

ÇEYREK GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi



İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 261 bin 800 lira, en yüksek 268 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 264 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 473 milyon 507 bin 307,63 lira, işlem miktarı ise 1.798,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 477 milyon 227 bin 634,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Urus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 262.000,00 1.405,55

En Düşük 261.800,00 1.405,10

En Yüksek 268.000,00 1.432,50

Kapanış 264.000,00 1.424,00

Ağırlıklı Ortalama 266.857,59 1.421,64

Toplam İşlem Hacmi (TL) 473.507.307,63

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.798,95

Toplam İşlem Adedi 59