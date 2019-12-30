Ceyhun Bozkurt açıkladı: Doğu Akdeniz çalışmalarını kimler engellemek istedi?

Doğu Akdeniz’de 2000’li yılların başından, özellikle de 11 Eylül 2001 tarihinden itibaren yaşanan gelişmeleri analiz eden SuperHaber yazarı Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Doğu Akdeniz’de/Libya’da ne işimiz var” lobisinin perde arkasında kim ya da kimlerin olduğunu açıklayan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a Libya ile ilgili sunum yapıldığı dönem bir kumpas kurulduğu veya olayı kurulan kumpasa bağlama niyetinin olduğunu vurgulayan Ceyhun Bozkurt, "Libya gezisi ertelendiği için Libya’daki geziye katılacak Kuvvet Komutanı ve Cihat Yaycı, Ankara’ya dönmüş, bir anda tekrar geziye karar verilmiş ve Erdoğan’ın heyetinde Yaycı bulunamamıştı. Burada insanın aklına şu soru geliyor: Acaba “bu bilgiler Libya’ya gitmesin” diye gezi iptal edildi senaryosu yapılmış olabilir mi?" sorusuna şu nedenleri sıraladı;

"- Erdoğan’ın ofisinin FETÖ’cüler tarafından o dönem dinlendiği ortaya çıkmıştı. Böcek soruşturması daha sonra derinleştirilmişti. - Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Libya lideri Kaddafi’ye Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı haritalarını 29 Kasım 2010 tarihli Libya ziyaretinde göstermişti. Bu ziyaretten hemen sonra FETÖ, 6 Aralık 2010’da Türk Deniz Kuvvetleri’nin en önemli karargâhlarından olan Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’na girdi. Baskının başında, şimdilerde firari olan dönemin İstanbul Özel Yetkili Savcısı FETÖ’cü Fikret Seçen vardı. Aktardığım soru üzerine yoğunlaşmakta fayda var. Böylece bugünkü “Doğu Akdeniz’de/Libya’da ne işimiz var” lobisinin perde arkasında kim ya da kimlerin olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Dönemin çok üst düzey bir siyasetçisi, 2005-2006 yılından itibaren başlayan ve kumpaslar dönemine kadar uzanan bir şekilde birden fazla kez, bizzat Yaycı’nın ismini komutanlarına söyleyerek “Yaycı hakkında tahkikat yürütülmesini” talep etti....