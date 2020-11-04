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  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespit verilerini paylaştı: 214 bina yıkılacak
04 Kasım 2020 Çarşamba 22:41 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespit verilerini paylaştı: 214 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespit verilerini paylaştı: 214 bina yıkılacak
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarında elde edilen son verileri paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kurum'un paylaşımına göre, çalışmalarda, 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi. İncelenen 25 bin 36 binanın "hasarsız" olduğu görüldü.

Bağımsız bölüm hasar tespitinde ise 3 bin 761 "acil yıkılacak", "ağır hasarlı ve yıkık", 3 bin 274 "orta hasarlı", 21 bin 460 "az hasarlı" bağımsız bölüm belirlendi, 141 bin 131 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.

Bakan Kurum, "İzmir'de uzman ekiplerimizce devam eden hasar tespitlerimizi en kısa sürede bitirmek suretiyle şehrimizde hızla deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızı sağlam ve güvenilir konutlarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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