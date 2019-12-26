Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin, "ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." diye konuştu.

Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu'na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum.' diyorsunuz."

"İSTANBULUMUZ İÇİN EN DOĞRU HAT BELİRLENMİŞTİR"

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir." dedi.

Kurum, "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesinin ÇED Raporu'na ilişkin Bakan Kurum,"Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler raporda kurgulanmıştır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiasının da bilimsellikten uzak olduğunu söyledi.

"25-35 MİLYAR LİRALIK LÜZUMSUZ MALİYET YÜKLENECEĞİ İDDİASI ASILSIZDIR"

Bakan Kurum, "25-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır, gerçek dışıdır ve kasıtlıdır." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır." dedi.

AA