Son dakika... Bakan Kurum deprem bölgesinde açıkladı: 150 konuş inşaatını başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, dünkü 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, dünkü 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz" dedi.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz. Bozkurt ve Çardak'ta 976 binadan 108'i ağır, 868'i hafif hasarlı. Ağır hasarlı binaların yıkımına bir an önce başlayacağız."