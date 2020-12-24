"Çevre teklifi" kabul edildi: Çevreyi kirletenlere 1000 TL ceza

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AA'da yer alan habere göre; söz konusu kanunla, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri de eklenecek.

Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilecek.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 lira para cezası uygulanacak.

Elektrikli skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin durdurulacak.

Yetki belgesi almadan motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

BİSİKLET VE SKUTERLERE ÖZEL ŞERİT

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında elektrikli skuter kullanılamayacak.

İl özel idareleri ve belediyeler, yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

Türkiye Çevre Ajansının depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, "ceza ve ihalelerden yasaklama" hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Çevre teklifiyle uygulanacak olan cezalardan bazıları şu şekilde:

Maske, izmarit ya da çöpünü yere atanlara 1000 TL

Elektronik ortamda plastik poşet satışına 3-30 bin TL

Denizlere atık boşaltanlara 24 bin TL

Deniz, dere ve göl yatakları ile tarım arazilerinden kum, çakıl alınmasına 100-300 bin TL

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara 20 bin TL

Kapalı koylarda ve SİT alanlarında balık çiftliği kuranlara 100 bin TL