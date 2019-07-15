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  3. Çeşme'de fırtına paniği! Plajı hemen terk ettiler

Çeşme'de fırtına paniği! Plajı hemen terk ettiler

Çeşme'de fırtına paniği! Plajı hemen terk ettiler

Fırtına, Ilıca Plajı'nda paniğe sebep olurken, vatandaşlar havalanan plaj şemsiyelerini yakalamak için peşlerinden koştu.

Hafta sonu tatili nedeniyle Çeşme'nin ünlü plajı Ilıca Plajı, yine tatilcilerin akınına uğradı. Çok sayıda tatilci tarafından doldurulan Ilıca Plajı, dün saat 15.00 sıralarında gökyüzünün yağmur bulutları ile kaplanması ve aniden çıkan sert fırtına nedeniyle boşalmaya başladı. Fırtına, plaj şemsiyelerinin yerinden sökerken, vatandaşlar da şemsiyelerinin peşinden koştu. Fırtına ve kapkara yağmur bulutları nedeniyle vatandaşlar eşyalarını hızla toplayarak plajı boşalttı.

İHA

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