Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8116
  • 6,4304
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ceren Özdemir'i canice katletmişti! Katilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'i canice katletmişti! Katilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, cinayet günü bir av bayisinde yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan zanlı, olay günü gittiği bir av bayisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Alınan bilgiye bilgiye, olay günü öğle saatlerinde Subaşı Mahallesi'ndeki bir av bayisine giden Özgür Arduç'un, bir süre bayi dışındaki vitrinde yer alan malzemeleri incelediği tespit edildi. Kamera kayıtlarında daha sonra iş yerine girdiği görülen Arduç'un, burada iş yeri sahibiyle sohbet ettiği ve fiyatlar hakkında bilgi aldığı belirlendi. Görüntülerde, iş yerindeki ürünleri dikkatlice inceleyen Arduç'un yaklaşık 5 dakika kaldığı dükkandan bir şey satın almadan ayrıldığı görülüyor.


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!

Sporla Nasıl Kilo Verilir? Yağ Yakımını Hızlandıracak Smoothie Tarifi Diyet Günlüğü´nde

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

D-100'de korkunç manzara! Polisler fark etti

Dünyanın lanetli kabul edilen 13 yeri ve hikayeleri