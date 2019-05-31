Ceren hoca gençlere Kutupyıldızı olacak

BÜLENT ŞANLIKAN

Ankara’da 2 Ocak’ta Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27), öğrencisi tarafından odasında öldürülmüştü. Kızı gibi akademisyen olan baba Mustafa Damar, içini AKŞAM’a döktü. İlk günden itibaren ailenin acısını paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Mayıs’ta Ceren doğum gününde kendisini telefonla aradığını söyleyen baba Damar, “Başkanımız yaramıza merhem olmaya çalıştı. Ankara Batıkent’teki gençlik merkezine Ceren’in adının verileceğini söyledi. Acımız hafifledi. Bu merkezin kızımın dürüst ve ilkeli duruşunu yaşatacağını, gençlere Kutupyıldızı gibi yol gösterici olacağını düşünüyorum” dedi.

Onsuz ilk bayram

Eğitimini İsviçre ve Belçika’da tamamlayan ve 3 dil bilen kızının, kültürüne de çok bağlı bir genç olduğunu belirten Mustafa Damar, ‘Ceren’siz geçireceği ilk bayramın hüznünü de şöyle paylaştı: “İlk defa kızımız olmadan bir bayram geçireceğiz. Bizim için bu ne kadar bayram olur siz düşünün.”

Sadece kızımı değil geleceği de katletti

Olayın yaşandığı gün sadece kızının değil bir geleceğin de katledildiğini kaydeden Mustafa Damar, “Hayalleri, idealleri vardı. Öğle yemeğini yemez, öğrencilerin sorununu çözerdi. Makaleler yazdı daha yazacaktı. Onun katledilmesi tüm bunları ve öğrencilerini yetiştirmesine engel oldu” diye konuştu. Toplumun topyekun saldırıyı kınadığını vurgulayan Damar, "Kızımın adına çok sayıda paneller, konferanslar, öğrenci forumları düzenlendi. Bazı hukuk dergileri kızımın hatırasına yönelik yayınlar yaptı” ifadesini kullandı.