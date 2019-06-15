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  3. Cep telefonuyla kadını görüntüleyen kişiye şaşırtan ceza

Cep telefonuyla kadını görüntüleyen kişiye şaşırtan ceza

Cep telefonuyla kadını görüntüleyen kişiye şaşırtan ceza

Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çeken zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çeken şüpheli ev hapsi ile cezalandırıldı.

Bülent Angın Bulvarı'ndan, Turgut Özal Bulvarı'na seyir halindeki halk otobüsünde, cep telefonuyla bir kadının görüntüsünün çekildiğini fark eden yolcular olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden cep telefonunu aldı.

Görüntüsü çekilen B.D. ise durumu polise bildirdi.

Ekipler, durdurulan otobüsteki şüpheli Nevzat Ş'yi (60) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

(AA)

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