Çemçe grubu nedir? Çemçe ne demek?
Kars/Kağızman'da bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun tamamlandığı belirtildi.Bunun üzerine Çemçe gurub nedir? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki, Çemçe ne demek?
İçişleri Bakanlığı Kars/Kağızman'da 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre “Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" ifadelerine yer verildi. Peki, Çemçe grubu nedir? İşte detaylar...
ÇEMÇE GRUBU NEDİR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars'ta yapılan operasyonu değerlendirdi.
Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe Grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
4'Ü GRİ LİSTEDE
İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.
ÇEMÇE NE DEMEK?
Çemçe, Kepçe, büyük tahta kaşık anlamına gelmektedir.