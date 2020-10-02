Cemal Kaşıkçı'nın bedeni hala bulunamadı! Konsolosluktaki vahşetin izleri

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, katledilişinin 2. yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Çok basit bir sorunun hala cevabı yok. Cemal Kaşıkçı’nın bedeni nerede?” dedi. Cemal Kaşıkçı’nın katledildiği konsolosluk binasında polis kamerasına yansıyan görüntülere ise TRT World ulaştı. Konsoloslukta 12 saat kalan olay yeri inceleme ekipleri, mavi ışık teknolojisiyle ve luminal adi verilen yöntemle taramalar yaptı. Katliama ait ses kayıtlarıyla örtüşen delillere bu taramalarda ulaşıldı. Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra bedeninin parçalara ayrıldığı ve bedeninin yakıldığı düşünülen fırın tek tek incelendi.

CESET KUYUDA MI?



Bedenden geriye kalan parçaların atılmış olma ihtimalinin bulunduğu kuyu da görüntülendi. 25 metre derinliğindeki kuyunun dibine kadar inceleme yapılamadığı anlaşıldı. Vahşetin üzerinden geçen 2 yıla rağmen cenazesi hala bulunamayan Kaşıkçı’nın bedenine ait parçaların, kuyunun dibinde olma ihtimalinin de bulunduğu ileri sürülüyor.

Kaşıkçı’nın bedeni, konsolosluk binasına çok yakın olan rezidanstaki bu fırında yok edildi.

25 metre derinlikteki kuyunun dibinde ne olduğu hala bilinmiyor.

Kaşıkçı’nın bedeni burada parçalara ayrıldı.