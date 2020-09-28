28 Eylül 2020 Pazartesi 11:40 | Son Güncelleme:
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İkinci iddianame düzenlendi
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.