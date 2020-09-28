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  • Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İkinci iddianame düzenlendi
28 Eylül 2020 Pazartesi 11:40 | Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İkinci iddianame düzenlendi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İkinci iddianame düzenlendi

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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