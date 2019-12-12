Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan paylaşımı: Belgeler elimde, yargılanacaksınız
Cem Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Uzan, "Ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız" ifadelerini kullandı.
Türkiye siyasetine 2002 seçimlerindeki vaatleriyle giren Cem Uzan şirketlerine el konulmasıyla birlikte Fransa'ya iltica etmişti. Yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini açıklayan Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Yeni bir iddiayı dile getiren Uzan son paylaşımında Davutoğlu ve Ali Babacan için, "Ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız" dedi.
"MİLLET HESAP SORACAK"
Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ses getirmeye devam ediyor. Uzan yeni yaptığı paylaşımda, "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız" ifadelerini kullandı.