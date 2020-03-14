Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce gözlerine inanamadı

Olay, 21 Ocak'ta Buca Koşu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına otomobilini park eden Yunus Çakmak, bir süre sonra geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Çekiciyle otomobili çekilen Çakmak, kendisine kesilen cezayı ödeyip, otoparka gitti. Çakmak otomobilini, ön tamponu dağılmış ve ön panjuruyla farları kırılmış halde buldu.

Otopark yetkililerinin hasarı ödemeyi kabul etmesi üzerine sözleşme imzalayan Çakmak, daha sonra yetkililerin aracı 3 bin 500 TL tutarında yan sanayi parçalar takılarak tamir ettireceğini öğrendi. Bunun üzerine aracını orijinal parçalarla değiştirecek bir servise götüren Çakmak, servis yetkililerinin aracında 15 bin TL hasar olduğunu söylemesiyle şok oldu. Bu durumu otopark yetkililerine bildiren Çakmak, "Bizim söylediğimiz tamirciye götürmeyecekseniz bu parayı ödemeyeceğiz" demesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.

İzmir Trafik Vakfı'na dava açan ve aracındaki hasarı kendisi karşılayan Çakmak, şimdi hasarın ödenmesini bekliyor.

Otoparktaki kameralar çalışmıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunus Çakmak'ın avukatı Birkan Sonkaya, "21 Ocak tarihinde müvekkilime ait araç İzmir Trafik Vakfı'na ait çekiciler tarafından çekilip, Buca'daki otoparkına götürülüyor. Müvekkilim ve babası aracı teslim almak için otoparka gidiyorlar. Otoparkta aracın ön tampon kısmından hasar aldığını görüyorlar. Bunun üzerine otoparktaki yetkililerle görüşüyorlar.

Müvekkilim kameradan çarpan aracın tespit edilebileceğini söylüyor. Yetkililer ilk önce kameralara bakılamayacağını söylüyor. Daha sonra otoparktaki yetkililer kameraların 13 gündür çalışmadığını ifade ediyor.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre kameraların 7/24 bölgeyi izlemesi gerekiyor. Burada bir görev ihlali söz konusudur. Biz bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak savcılık, tarafların memur olmadığından dolayı takipsizlik kararı verdi. Buna itirazda bulunduk çünkü TCK kapsamında eğer kamu görevi yerine getiriliyorsa, tarafların memur olmasına gerek olmaksızın kişilerin kamu suçundan ceza alması gerekiyor" dedi.

"Tanıdık tamirhaneye götürmek istediler"

Aracını hatalı park ettiğini söyleyen Yunus Çakmak (36), olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Otoparka aracımı teslim almak için gittim ve cezamı ödedim. Aracın başına gittiğinde ise ön tarafının komple darmadağın olduğunu gördüm. Yetkililere bildirdik. Onlar 'Bizim bir şeyden haberimiz yok' dediler. Kameraların 13 gündür çalışmadığını söylediler. 'Bizim sorumluluğumuz altında, masraflarınızı karşılayacağız, size mağduriyet yaşatmayacağız' dediler. Bunun ardından bir sözleşme imzaladık.

Tanıdık tamirhaneye götürmek istediler, ben buna yanaşmadım. Daha sonra onlar bir fiyat çıkarttılar, bizim servisimiz bir fiyat çıkarttı. Onların çıkardığı fiyat 3 bin 500 TL, ancak aracımda 15 bin TL civarında bir masraf vardı. Onlar da bunu karşılamayacaklarını söylediler. Biz tekrar müdür beyle görüşmek istedik daha sonra olaydan tamamen kaçtılar. Bu masrafı biz karşıladık. Yaklaşık 7 bin TL değer kaybımız oldu.

Aracımı 1 buçuk senedir kullanıyordum piyasası da yaklaşık 100 bin TL civarında. Ben yapılması gerekeni yaptım, masrafımı ödedim. Şu anda da onlardan bu mağduriyetimi gidermelerini talep ediyorum. İlk yapılan sözleşmede hatalarını yazılı olarak kabul ediyorlardı" diye konuştu.

(DHA)