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06 Haziran 2019 Perşembe 12:55 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:28

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'dan acı haber geldi

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'dan acı haber geldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Hurman çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapan lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Nur Karatut, Hurman çayına kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. 

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla Fatma Nur'un cansız bedenine ulaşıldı. Piknik yaptıkları alanın yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan Fatma Nur Karatut'un cesedi, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
(İHA) 

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