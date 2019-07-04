Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: S-400 bitmiş bir anlaşma, artık teslim süresi konuşuluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında çok tartışılan S-400 konusunda soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma, artık teslim süresi konuşuluyor" dedi.

"S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi temmuzun ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek."

"İDLİB SİYASİ VE İNSANİ AÇIDAN KRİTİK"

"Türkiye ile Rusya arasında olan güven, Cumhurbaşkanımız ve Putin arasında görüşüldü. Suriye'deki saldırıların bitmesi gerekiyor. Rusya'nın kendi güvenlik endişeleri var ama bunların hepsi görüşülüyor. İdlib kritik bir konu. Siyasi ve insani açıdan kritik. Terörle mücadele dahil bütün konuları ele almazsak Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından zafiyete düşmüş oluruz."

"Cemil Bayık'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorlarmış. Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl oluyor da İsviçre'ye gidebiliyor. Önümüzdeki günlerde İsviçre Dışişleri Bakanı ziyaretime geliyor, bunu da konuşacağım. Terör tanımı konusunda dünya ilginç bir süreçten geçiyor, ama terörle mücadele konusunda dünya büyük bir zafiyet içinde. Bunu da başlatan ABD'dir. Herkes ifade özgürlüğü diyor. Peki terör propagandası basın özgürlüğüne girer mi diyorsun, hayır diyorlar. Washington Post, DEAŞ'ın başındaki Bağdadi'nin makalesini yayınlar mı? Herhangi bir El Kaide yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Yazılı protestomuzu yaptık. BM'nin bu tür terör örgütleriyle işbirliği içinde olmaması gerekiyor. BM'den FETÖ'cüleri çıkardık şimdi bu terör örgütü bağlantısı olanların bağlarını koparmak için mücadele edeceğiz."

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