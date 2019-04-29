Çavuşoğlu'ndan Kut'ül Amre mesajı: İyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz

Ziyaretine dair bugün sosyal medya hesabından kendisine tüfek hediye edildiği anın fotoğrafını paylaşan Çavuşoğlu, mesaj olarak da, "Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yıldönümünde atalarıyla birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz #Basra’nın aşiretlerinden anlam yüklü hediye. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz. #KutülAmare" ifadelerini kullandı.

(DHA)