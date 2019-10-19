Çavuşoğlu'dan Gabriel'e övgü: Gerçekleri söyleyenler de var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i, katıldığı son programdaki sözleri nedeniyle övdü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, Gabriel'in terör örgütü PKK ve Suriye'deki iç savaşla ilgili sarfettiği sözlerin video kaydını eklerken, eski mevkidaşı için "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var! şeklinde yorumda bulundu.

Maybrit Illner'in ZDF kanalında yayınlanan tartışma programına konuk olan Gabriel'in Çavuşoğlu'ndan övgü alan sözleri şöyle: PKK'nın eylemlerini 80'lerden, 90'lardan ve 2000'li yılların başından beri biliyoruz. Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar... Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylemek istiyorum, Kürtler hakkında konuşuyoruz. Bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden diye söyleyeyim. Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti, hepsi de Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya'da PKK'nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye'de suç işledikleri için değil, burada suç işledikleri için. Benim kaygım şimdi, o Kürtler dendiği zaman. Bu operasyonu savunan en son kişiyim, ama sonunda söylemek gerek, Kürtler bizim en iyi müttefikimizdi, öyle ki Batı olarak onları kullandık diyebiliriz. Çünkü kendimiz girmek istemedik. Şunu hatırlatmak isterim, Suriye'de savaş çıktığı zaman, o zamanın başbakanı Erdoğan demişti ki; "Suriye'nin üzerinde uçuş yasakları getirmeliyiz, yoksa Esad kendi halkını bombalayacak". "Aman Tanrım bunu yapamayız" diyen ilk kişiler Avrupa ve Almanya'ydı. Neden, yine mi bir Afganistan, bize bulaşmasın dedik. (Esad) Kısa süre sonra halkını bombaladı. Ve yine işin içindeydik, çünkü birkaç milyon mülteci ortaya çıktı."

'AB HATALIYDI' DEMİŞTİ

TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından sonra Alman Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'nin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisinin AB tarafından reddedildiğini hatırlatarak, bunun bir hata olduğunu söylemişti.

Gabriel, "Türkiye'nin, Esad’ın kendi halkını bombalamasını engellemek amacıyla Suriye üzerinde önerdiği uçuşa yasak bölge, Almanya'nın da dahil olduğu AB tarafından veto edildi. Geriye dönüp baktığımda bu bir hata. O sırada herkes şöyle düşündü: Aman ikinci bir Afganistan olmasın. Sonunda yine de mülteci akınından dolayı bir iç savaş ile karşı karşıya kaldık" ifadesini kullanmıştı.

OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI

Hataların eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başladığına dikkati çeken Gabriel, "Eski ABD Başkanı birliklerini çekmek istiyordu ve doğacak boşluğu doldurmak için de YPG ile birlikte çalıştı. Elbette tüm yalanlamalarına rağmen, PKK'nın Suriye kolunun Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol edeceğini biliyordu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Türkiye’nin, Suriye sınırındaki bir PKK devletine asla izin vermeyeceğini tüm taraflar açık şekilde biliyordu. Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti" yorumunda bulunmuştu.

1999-2003 yıllarında Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüten Gabriel, 2005-2009 yıllarında Çevre Bakanı, 2009-2017 yılları arasında Almanya Sosyal Demokrat Partisi başkanı, 2013 yılı itibarıyla Şansölye yardımcısı, 2013-2017 yılları arasında Ekonomi ve Enerji Bakanı, son olarak da 2017-2018 yılları arasında da Dışişleri Bakanı olarak Merkel hükümetinde görev almıştı.