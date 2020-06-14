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  3. Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü, toplantı ileri bir tarihe ertelendi
14 Haziran 2020 Pazar 13:38 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü, toplantı ileri bir tarihe ertelendi

Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü, toplantı ileri bir tarihe ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları görüşmek üzere bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

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