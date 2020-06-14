Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü, toplantı ileri bir tarihe ertelendi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları görüşmek üzere bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.