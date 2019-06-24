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  3. Bakan Çavuşoğlu: Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık

Bakan Çavuşoğlu: Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık

Bakan Çavuşoğlu: Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Amerika'nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.''

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