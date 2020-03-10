Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1626
  • 6,9573
  • 326.845
  • 101063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığı haberde, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına götürülmüş

Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına götürülmüş

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Süper Ay görsel şölen oluşturdu

İtalya'nın tamamı kırmızı bölge ilan edildi