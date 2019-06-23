Çatalca Silivri son dakika seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Çatalca Silivri son dakika seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı oy kullananlar tarafından merak edilmeye başladı. Türkiye'nin gözü de İstanbul'un ilçelerindeki oy dağılımında ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranında. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Çatalca ve Silivri ilçesindeki seçim sonuçları belli olmaya başlayacak. İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidecek. Oy verme işlemisaat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Sizde Çatalca Silivri son dakika seçim sonuçlarını ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

ÇATALCA SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Çatalca Silivri seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Çatalca Silivri seçim sonuçları ve 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım 23 Haziran oy oranı henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden yayınlanacaktır.

ÇATALCA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SİLİVRİ SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Çatalca’da kayıtlı 56 bin 868 seçmenden 50 bin 532’si 181 sandıkta oy kullandı. Oyların 48 bin 697’si geçerli sayıldı. Ak Parti yüzde 51.75, CHP yüzde 46.43, Saadet Partisi yüzde 0.80, DP yüzde 0.38, DSP yüzde 0.26 ve Vatan Partisi yüzde 0.23 oy aldı.

Ak Parti adayı Mesut Üner 25 bin 199 oy alarak Çatalca Belediye Başkanı oldu. CHP adayı Cem Kara 22 bin 612 oy aldı. Saadet Partisi adayı Serdar Taşar 388 oy, DP adayı İrfan Aracı 184 oy, DSP adayı Aslan Erdoğmuş 129 oy, Vatan Partisi adayı Ergün Aslan 112 oy ve BTP adayı Şevket Kırca 73 oy alabildi.

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÜNER KİMDİR?

01.06.1975 İstanbul doğumlu. Selanik göçmeni. Yıl 1924. Mesut Üner ilköğretim Muratbey'de okudu. Orta öğretim Çatalca Lisesi Orta kısmı mezunu. Lise öğretimin Çatalca Endüstri Meslek (Elektrik Bölümü) mezunu olan Mesut Üner, üniversite öğrenimin Uluslar arası Amerikan Üniversitesi (Mimarlık bölümü) mezunu.

İş deneyimi: 1999-2009 Tepecik Belediyesi imar ve şehircilik

Bölüm şefliği- 2009-2011 yılları arasında Büyük çekmece imar şehircilik müdürlüğü

Dernekler ve faaliyetler

Muratbey futbol kulübünde 10 yıl futbol oynadım. Çatalca sporda 6 yıl futbol oynadı.

3 dönem Muratbey Esin ovacık İ.Ö.O. Aile başkanlığı.

6 yıl Çatalca spor kulübü başkan yardımcılığı.

4 yıl Muratbey spor kulübü başkan yardımcılığı

Çatalca Ensar Vakfı başkan yardımcılığı.

İstanbul futbol federasyonu başkan yardımcılığı.

Çatalca amatör sporlar yöneticiliği(kulüpler birliği).

Mübadele derneği kurucu üyesi.

Çatalca Belediyesi Meclis Üyesi(imar komisyonu).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi(tarım-orman komisyonu)

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA NE OLMUŞTU?

İtanbul 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin aday göstermeyerek MHP'yi desteklediği 3 ilçeden biri Silivri oldu. Volkan Yılmaz yüzde 46,78, Özcan Işıklar yüzde 43,97, Selami Değirmenci yüzde 6,7oy aldı. Ak Parti adayı Volkan Yılmaz Silivri Belediye Başkanı oldu.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17.01.1972 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi'de noktalamıştır.

Uzun yılları profesyonel futbol oynamış, çeşitli kulüplerde yöneticilik yapmış ve bir dönem İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.