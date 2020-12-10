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10 Aralık 2020 Perşembe 10:41 | Son Güncelleme:

Canlı yayında rahatsızlanan Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj

Canlı yayında rahatsızlanan Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj

Canlı yayında rahatsızlanan Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, mide kanaması geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Canlı yayın sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının Ankara stüdyosundaki canlı yayın sırasında fenalaşmıştı. Binaya gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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