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14 Eylül 2020 Pazartesi 18:00 | Son Güncelleme:

Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

DHA

Sakarya'da bir İngilizce öğretmeni, canlı yayında öğrencilerine ders verdiği sırada sigara içti. Bir veli tarafından görüntülenen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, o anları kayda alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre, görüntülerde öğretmenin, uzaktan eğitim kapsamında ders verdiği sırada öğrencilerinin gözü önünde sigara içtiği görülüyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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