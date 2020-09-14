Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, o anları kayda alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre, görüntülerde öğretmenin, uzaktan eğitim kapsamında ders verdiği sırada öğrencilerinin gözü önünde sigara içtiği görülüyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.