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  3. Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına çarpıcı yanıt

Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına çarpıcı yanıt

Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına çarpıcı yanıt

Başka Erdoğan, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddiaları üzerine, "Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların böyle bir çalışması varsa o da ayrı konu. Biz de bu haberleri sizlerden duyuyoruz. Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Başkaları ayrıldı onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Suriye'de yaşananlara değinen Erdoğan, "Bu zirveyi gerçekleştirip başta İdlib olmak üzere bu konuda neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki patlama ile ilgili konuşan Erdoğan, "Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." dedi.

 

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