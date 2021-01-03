Canan Kaftancıoğlu 'istismar'a sığındı... Kaçak yapı usulsüzlüğüne 'Atatürk' perdesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na ait yapı, bazı bölümlerinde ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün tarafından mühürlenmişti.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP’ye “binayı ya eski haline döndürmesi ya da tadilat ruhsatı alması” için 4 Ocak’a kadar süre vermişti. Ancak, CHP İstanbul İl Başkanlığı, denetim tutanağında gerekli izin ve şartları yerine getirmeden kullanılamayacağı belirtilmesine rağmen binayı kullanmaya başladı.

Mühürlendiği tarihten bugüne kadar kaçak olarak kullanımı sürdürülen binada, Canan Kaftancıoğlu başkanlığında toplantılar gerçekleştirilirken; CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, İstanbul milletvekilleri ve ilçe başkanları da bir araya geldi. Bu toplantılar, fotoğraflı şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığının resmi Twitter hesabından da duyuruldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “yeni yılı yeni il başkanlığı binasında karşıladıklarını” belirterek, “onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın” kaçak binayı kullanmaya devam ettiklerini açıkça itiraf edip hukuk tanımazlığını ortaya koydu.

Kaftancıoğlu, ayrıca binaya giydirilen Atatürk posteriyle de kaçak yapı usulsüzlüğünü Atatürk istismarıyla perdemeleye çalıştı.