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  3. Çanakkale'de orman yangını!
06 Haziran 2020 Cumartesi 18:23 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'de çıkan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de merkeze bağlı Aşağıokçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

AA'nın aktardığı habere göre, alevlere 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler ve 80 orman işçisiyle müdahale edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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